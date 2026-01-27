衆議院議員選挙が27日公示され、山形県内3つの選挙区ではこれまでに前職と新人の合わせて10人が立候補を届け出ました。各候補は早速、「第一声」を上げ真冬の“超短期決戦”がスタートしました。このうち、山形県1区に立候補したのは届け出順に自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん（44）です。自民・新遠藤寛明候補「今の農業の取り巻く環境、農家の