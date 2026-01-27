女子プロゴルフの吉田優利（エプソン）が、全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催する女子ジュニア大会の日本予選会「吉田優利×ＳＭＢＣＧｉｒｌｓＧｏｌｆＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ―日本予選会―」（３月１４日、千葉夷隅ＧＣ）でスペシャルアンバサダーに就任することが２７日、発表された。日本予選会は１２〜１８歳を対象にトーナメント部門（ストロークプレー）とチャレンジ部門