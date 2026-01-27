1月25日の大阪国際女子マラソンでアジア大会（9月、名古屋開催）有力候補が誕生した。初マラソンの矢田みくに（26、エディオン）が外国勢と最後まで競り合い、2時間19分57秒の初マラソン日本最高記録で4位に入った。日本人選手の2時間20分切りは6人目、国内レースでは24年大阪国際女子で2時間18分59秒の日本記録をマークした前田穂南（29、天満屋）に続き2人目の快挙だった。矢田は昨年9月の東京2025世界陸上10000ｍ代表。そのとき