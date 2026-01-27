女子野球界初となるNPB12球団のプロ野球チーム名を冠した“埼玉西武ライオンズ・レディース”。埼玉・加須市を拠点に、2020年から活動を開始し、今年で6年目を迎える。【写真を見る】36歳で“米女子プロ野球”挑戦の里綾実「日本もプロ化への道が開けたら」女子野球界のレジェンドが背負う思いライオンズ・レディースが創設された当時から、投手としてチームに所属している里綾実（36）は女子野球界を切り開いてきた一人。鹿児島・