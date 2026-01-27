アメリカの歴史的寒波による死者は30人となりました。記者「こちら公園の噴水もですね、半分凍ってしまっています」AP通信によりますと、アメリカでは歴史的寒波の影響でニューヨーク州など12の州でこれまでに30人の死亡が確認されました。また、各地で停電が続き、航空便も13000便以上が遅延またはキャンセルになったということです。アメリカ国立気象局は「今後数日間は寒波の影響が続く」として警戒を呼びかけています。