2日目の朝、花くじで赤い花を引き当てたみせらが特別な朝デートに誘った相手は、初日から一途に想いを寄せているゆうた。雪が降り積もる広大な自然の中、そり遊びや雪だるま作りで距離を縮め、みせらは特技で気持ちを伝える大胆なアプローチを行った。【映像】スタイルの良さが際立つ高1ギャルのファッション毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。26日はテグ編第3話が放送。