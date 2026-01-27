2026年2月11日（水）夜10時より無料放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8回）の参加メンバーが発表された。【動画】『ラブパワーキングダム2』出演メンバー映像『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには