江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、27日が5日目。2025年5月デビューの今泉澪（20＝愛知）は、前節の津でデビュー初勝利をマークした。その前節まで、どの枠番をもらっても全て6コースに出て走っていた。今シリーズの江戸川は6枠希望と思われたが「5枠も希望した方がいいとアドバイスを受けて」5、6枠でのレース。江戸川では原則的に「枠番＝コース」なので、5枠に組まれた23日の初日2Rで初めて