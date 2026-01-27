衆院選の街頭演説に集まった人たち＝27日午前9時26分、青森県内衆院選が27日公示され、各党の党首らは寒空の下でマイクを握り、支持拡大を訴えた。自民党総裁の高市早苗首相は「まだまだ日本は強くなれる」と主張。野党は唐突な衆院解散に踏み切った首相の判断を改めて批判した。首相は、故安倍晋三元首相が締めの演説によく選んだ東京・JR秋葉原駅前で「挑戦しない国に未来はない」と声を張り上げた。連立を組む日本維新の会