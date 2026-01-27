経団連と連合のトップ会談が行われ、今年の賃上げをめぐる春闘が事実上スタートしました。物価の上昇を上回る賃上げを実現できるかが焦点です。経団連 筒井義信会長「ベースアップの実施の検討を賃金交渉のスタンダードだと位置づけ、積極的な検討・対応を呼びかける」連合 芳野友子会長「二度とデフレマインドに戻さない、ノーモアデフレマインドを労使の共通言語にしていきたい」経団連と連合の会長はけさ会談し、過去