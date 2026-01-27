お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が26日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。思うように売れなかった2003年のM-1優勝後について語った。結成4年目で優勝後、上京。ところが当時は「エンタの神様」や「爆笑レッドカーペット」などショートネタ番組が流行しており「当時のM-1の影響力がまだそこまでなかった」という。思ったより売れず「あれ、なんか違うな」と思う日