宮崎県でキャンプを行っているアルビレックス新潟。1月21日、J2山形と練習試合を行い、2対0で勝利。2週間後の開幕へ向け、弾みを付けました。今季から指揮を執る船越新監督のもと、新たなチーム作りが順調に進んでいます。〈早川史哉選手〉「ことし、非常に高い位置からボールを奪ったりアグレッシブな守備から良い攻撃を目指している部分ではあるので、攻守ともアグレッシブなサッカーを展開できるんじゃないか