ジェーシービー（JCB）は、東京ディズニーランドの貸切イベントに招待するキャンペーン「JCB MAGICAL Christmas 2026」を2025年12月5日から6月15日まで実施している。事前にエントリーしたJCBマーク付きカードでの利用合計金額1万円（税込）を1口として抽選し、利用金額が増えるほど抽選口数が増える。貸切招待2名コースではトイ・ストーリーホテル宿泊と招待券を50組100名、招待券のみを2,450組4,900名に、貸切招待4名コースでは