エイチ・アイ・エス（HIS）は、ビジネスカード「TAViCA BIZ」の新サービスを2025年12月19日に開始した。オリエントコーポレーションと提携する旧「SKY BIZ」をリブランディングした。カードデザインを刷新し、優待と付帯サービスを拡充した。レストラン優待では、Mastercard T＆E Savings ダイニングby「招待日和」を通じて国内外約250店を対象に、各店のおすすめコースを2名以上で予約した場合に1名分の料金が無料となる。海外出