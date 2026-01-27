ワイキキトロリーは、「カカアコ・ファーマーズマーケット・エクスプレス」を1月3日から3月28日までの毎週土曜に運行する。ワイキキとカカアコ地区を結ぶ直行ルートで、プリンス ワイキキやハレコアホテル前、ワイキキ・ショッピング・プラザ、アラモアナセンター海側などの停留所からカカアコ・ファーマーズマーケットとアラモアナビーチパークへアクセスできる。これにより、これまでトロリー路線がなかったカカアコ・ファーマー