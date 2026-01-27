真美子夫人のコーディネートに注目が高まっている(C)Getty Images最新2ショットに反響が拡がっている。ドジャースの大谷翔平は現地時間1月24日にNYで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部主催の晩さん会に真美子夫人、デコピンとともに出席。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた昨季3年連続4度目のMVP獲得したことを受けて、流暢な英語でスピーチを行った。同席した真