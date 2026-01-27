東京・荒川区の民泊施設を運営する事業者が区に虚偽の報告をした疑いなどがあるとして、警視庁に家宅捜索を受けていた事件で、事業者の代表らが書類送検されました。警視庁によりますと、書類送検された民泊運営会社「K-carve life」代表で中国籍の男性ら2人は2024年、荒川区が禁止している平日に客を宿泊させたうえ、平日の宿泊実績はないと虚偽の報告をした疑いなどが持たれています。違法な民泊営業を禁止するいわゆる「民泊新