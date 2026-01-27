指名手配されていた全国最大規模の違法スカウトグループのトップの男が潜伏先の鹿児島県奄美大島で逮捕された事件で、男が髪を伸ばしメガネをかけ変装していたとみられることがわかりました。違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者は26日夜、潜伏先の奄美大島で警視庁の捜査員に逮捕されました。その後の捜査関係者への取材で、小畑容疑者が潜伏していた際に、髪を5センチほど伸ばし、黒縁の丸いメガ