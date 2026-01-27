高校２年生のユーチューバーで“青年革命家”ゆたぼんが、すっかり大人びた近影を公開した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「ＹＡＭＡＨＡのアコースティックギターを買いました！」と報告。「最近は趣味で『弾き語り』を練習しています」と近況を明かした。「＃ゆたぼん＃アコギ＃弾き語り＃ｙａｍａｈａ」とハッシュタグをつけ、ギターを抱えた写真をアップ。フォロワーからは「おおお！」「めちゃいいね