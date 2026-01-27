記録的な大雪の影響で北海道の新千歳空港では、けさも、およそ2000人が空港内で一夜を明かしました。札幌圏の記録的な大雪の影響で、JRやバスが運休した新千歳空港ではターミナルビルが開放され、昨夜からけさにかけてもおよそ2000人が空港内で一夜を明かしました。千葉に帰る人「新しい飛行機を取ろうとして、いろいろ模索したが、電車が動いていないので、空港にいないといけない」運休が相次いでいるJR北海道は、始発からの通常