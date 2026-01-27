将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験第１局に臨み、試験官を務める山下数毅四段との対局が午前１０時にスタートした。持ち時間は各３時間。振り駒の結果、福間が先手となった。福間が５筋の歩を突き、山下は飛車先を突く立ち上がり。福間が９手目で飛車を５筋に置き、ゴキゲン中飛車の戦型となった。山下が４２手目で△７五飛を