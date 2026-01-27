東京都荒川区の条例で禁止されている平日の民泊営業を行い、区に虚偽報告をしたなどとして、警視庁は２７日、いずれも中国籍で新宿区の民泊運営会社「Ｋ―ｃａｒｖｅｌｉｆｅ」代表取締役の男（３４）（新宿区）と同社役員の女（３２）（豊島区）を住宅宿泊事業法（民泊新法）違反容疑などで東京地検に書類送検した。２０１８年６月の民泊新法施行以降、同法違反容疑での摘発は全国で初めて。警視庁は書類送検に際し、起訴を