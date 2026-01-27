衆院選が公示された27日、与野党の党首らは全国各地の街頭で第一声を上げた。物価高対策としての消費税減税などを訴え、支持拡大を図った。高市早苗首相（自民党総裁）は東京・秋葉原で「日本列島を強く豊かにと訴えている。日本維新の会との連立政権になり政策はがらっと変わった。その肝が責任ある積極財政だ」と力を込めた。中道改革連合の野田佳彦共同代表は青森県弘前市で「物価を押し上げているのは食料品だ。効果的な