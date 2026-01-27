◆テニス▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午後１時半、気温は３８・４度ながら、熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０に達し、開閉式屋根付きのコート以外の屋外コートは、全試合中断となった