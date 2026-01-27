現在、韓国軍に入隊中のボーイズグループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌが２６日、脱税疑惑が浮上し物議を醸す中、自身のインスタグラムで謝罪文を公開した。韓国国税庁はチャウヌに対して所得税など２００億ウォン（約２０億円）を超える税金追徴を通知したと韓国メディアにより報じられていた。【以下、全文翻訳】こんにちは、チャウヌです。最近私に関するさまざまな事で、多くの方たちにご心配と失