東京・上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、きょう、中国に向けて出発します。動物園には別れを惜しむ多くの人が集まっています。中国に返還される上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。2頭はきょうの日中、動物園を出て、夜、成田空港から中国にむけて出発します。記者「沿道には大勢のファンが集まっています。そして、橋の上にもファンが大勢います」ファン「（2頭が）生まれたとき