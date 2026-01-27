【カービィのエアライダー Ver.1.3.0】 1月27日 配信 任天堂はNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」のアップデートVer.1.3.0を1月27日に配信した。 今回のアップデートでは、おすそわけ通信に対応。「パドック」では新しい遊びかた「グランプリ」、「入れかえ連戦」を追加した他、「クイックレース」では1台のN