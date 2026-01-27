お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（４５）が２７日、都内で行われた６年ぶりの新作長編小説「生きとるわ」（文藝春秋）発売前日記者会見に登場した。又吉は小説家としても活躍しており、２０１５年には「火花」で第１５３回芥川賞を受賞。又吉は「自分の中で重要な作品」という。「やってきたお笑いと文筆業がはじめてちゃんと合わさって作れた。今回は自分で言うのもあれですけど、だいぶ成長してると思います」と手応えを明