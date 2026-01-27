２６日のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜午後１０時）第４話で、松下奈緒演じる主人公・聖子の弟で見るからに好青年の光聖（中村海人）が、地獄の深みに沈み込む危機に直面した。事故死体を失踪中の夫・一樹（安田顕）と思い込んだ聖子（松下）は、一樹の?生還?で人生が一変する。保険金返還を逃れるため、一樹は別人に偽装。そんな夫には愛人がいたばかりか、愛人から脅迫されて大金を払い、ついには夫が愛