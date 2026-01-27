俳優の高知東生が２７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。東大大学院教授の接待問題に驚きの声をあげた。皮膚疾患の共同研究相手から高額接待を受けたとして、東大大学院教授・佐藤伸一容疑者（６２）が収賄容疑で逮捕された。同容疑者は、大麻成分の皮膚疾患への効能に関する「社会連携講座」の運営で便宜を図る見返りに、共同研究相手から１日最大で８５万円にものぼる接待を受けていた。共同研究を統括する立場を利用