【モデルプレス＝2026/01/27】スターバックス コーヒー ジャパンでは、バレンタインシーズンの新作となる「チョコレートタルト」が1月28日より登場する。【写真】スタバ新作「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」別添えクッキーをディップする新体験◆“チョコレートの幸せ”をフードで堪能バレンタインシーズンが本格化する時期に、スターバックス から“チョコレートの幸せ”を味わうチョコレートフードが続々登場