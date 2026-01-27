【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の鈴木亮平が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の撮影裏話を明かした。【写真】「リブート」鈴木亮平＆松山ケンイチの徹底した役作り◆鈴木亮平主演「リブート」本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すために「愛する家族と過去を捨て、全くの別人に顔を変