カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」では、イタリア生まれのヘーゼルナッツ入りチョコレート風味スプレッド「ヌテラ」を使用したデザートを期間限定で提供するキャンペーン『フェスタdeヌテラ』を開催する。期間は2026年2月3日(火)から3月15日(日)まで。バレンタインデー、ホワイトデーに向けた企画として、国内店舗で展開される。【画像を見る】「アフォガートwithヌテラ」 、「セミフレッドwithヌテラ」 、「ドルチェピザwit