【大怪獣シリーズ ザイゴン】 5月発売予定 価格：24,200円 ※少年リック、ツブラヤストアONLINE限定商品 エクスプラスは、フィギュア「大怪獣シリーズ ザイゴン」をオンライン販売サイト「少年リック」、「ツブラヤストアONLINE」で5月に発売する。価格は24,200円。受付は2月16日まで。 ザイゴンは特撮番組「ウルトラマンA」の第10話「決戦！エ&#125