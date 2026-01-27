名古屋市名東区の店舗に女性を盗撮する目的で侵入したとして逮捕された三重県警の男性警部補が、不起訴処分となりました。三重県警津南署の刑事課に所属していた男性警部補(当時38)は、女性客を盗撮する目的で名東区の店舗に客を装って入った建造物侵入の疑いで、去年10月に逮捕されていました。その後は在宅で捜査が進められていましたが、男性警部補が死亡したことを受け、名古屋地検は1月20日付で不起訴処分としました。