カスタマイズパーツでホンダ車の魅力を拡大1月15日、『ホンダアクセス＆M-TEC Hondaカスタマイズモデル体感試乗取材会』が開催された。【画像】ホンダアクセスのパーツを装着した注目モデルたち！各モデルの詳細をチェック全166枚M-TECとはもちろん『無限』のことで、本取材会では両社のこだわりが凝縮されたカスタマイズパーツが装着された新旧モデルをメディアが試乗。ホンダ車のカスタマイズの世界と、両ブランドの特徴を同時