東京証券取引所27日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は前日終値を挟んで一進一退の展開となった。外国為替相場で円高ドル安が大きく進んだことへの警戒感から、輸出関連銘柄を中心に売り注文が先行した。その後は前日の米国株上昇を好感した物色が目立った。午前終値は前日終値比132円46銭高の5万3017円71銭。東証株価指数（TOPIX）は2.83ポイント高の3555.32。26日は為替介入への思惑から円が急騰したことを受け