中国メディアの第一財経は26日、航空アプリ「航班管家」のデータを基に、2026年2月の日本行きの航空便は49路線で欠航率が100％（全便運休）になったと報じた。これには、北京大興国際空港発の関西空港及び新千歳空港行きの路線や、深セン宝安国際空港発の新千歳空港及び中部地方へ向かう路線などが含まれる。報道によると、1月の中国から日本への航空便の欠航率は47．2％に達し、25年12月から7．8ポイント上昇していた。2月はさら