Q. 金利1.00％の、UI銀行「スーパー定期預金」に10万円を1年間預けたら利息はいくら？ネット銀行を中心に金利を引き上げる動きが活発化するなか、UI銀行の「スーパー定期預金」が気になっている方も多いのではないでしょうか。10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか試算してみましょう。A. 年1.00％なら税引前1000円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約796円です定期預金で手持ち資金を確実に増やし