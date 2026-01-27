高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第82回が１月27日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】江藤知事が秘密を…ヘブンとトキ夫妻を支えてきた英語教師の錦織。ついに、錦織の秘密が明かされ――。＊以下１月27日放送回のネタバレを含みます。＜あらすじ＞サワ（円井わんさん）との関係修復を悩むトキに、ヘブン（トミー・バス