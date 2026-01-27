第19回美し国三重市町対抗駅伝に参加する各市町のチームを紹介します。三重県のほぼ中央に位置する町、多気町。これまでの過去最高順位は町の部3位。今年もチーム全員の力を合わせて駆け抜けます。多気町からは今回2チーム出場。今大会のチームスローガンは「みんなが主人公」大作戦。今年は、初めてオープン参加としても出場します。3区を担うのは、3000メートルで三重県3位の井上創介選手。井上選手は「もらったタスキをできる限