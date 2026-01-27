Photo：Business Insider Brand Studio 「4mの高さから落としても大丈夫です」アメリカ・ラスベガスで聞いたこの言葉。堅牢性の高いスマホやPCの話と思いきや、スマホケースメーカー・TORRAS（トラス）の担当者によるものです。物価高や円安、そして今後はメモリー高騰の影響を受けて、スマートフォンの価格も高止まりしています。今使っているもしくはこれから買うスマホは長く使いたいもの