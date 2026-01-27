第51回衆院選が27日公示された。福岡県では27日午前11時までに、11小選挙区に42人が立候補を届け出た。過去最多だった前回より10人少ない。与党の自民党と、立憲民主党と公明党が合流した新党「中道改革連合」は6選挙区で争う構図となった。党派別では、自民党11人▽中道改革連合6人▽日本維新の会3人▽国民民主党4人▽共産党6人▽れいわ新選組1人▽参政党6人▽社民党2人▽無所属3人。〈選挙区ごとに立候補者情報や公約、政策ア