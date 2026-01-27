º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚSynthesizerV¡ÛÆüÎ©¤Î¼ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ú14¿Í¹ç¾§¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¿ÀËÌ¥¯¥É¥ê¥ã¥Õ¥«¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë³Ú¶Ê¡§ÆüÎ©¤Î¼ùµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¿Í¿ô¤ÎÆ°²è¤òºî¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ÚSynthesizerV¡ÛÆüÎ©¤Î¼ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ú14¿Í¹ç¾§¡Û¡Ö¤³¤Î¡ÁÌÚ¤Ê¤ó¤ÎÌÚ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÚ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°¡ØÆüÎ©¤Î¼ù¡Ù¡£¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë