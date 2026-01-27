歌手でタレント・研ナオコ（72)が23日、自身のブログを更新。娘で歌手のひとみ（36）とおそろいのアクセサリーを身につけた親子ショットを公開した。【写真】「そっくり」「パパさんにも似てるわー」研ナオコ＆娘・ひとみ＆氷川きよしの記念ショット研は、「思いがけないプレゼント」と題し、「本日、リハーサルDAY」と報告。隣の部屋では偶然、歌手の氷川きよし（48）がリハーサルを行っていたといい、そんな氷川から「思いが