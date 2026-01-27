【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ【映像】カードレール直撃！衝撃アクシデントの様子WRC（世界ラリー選手権）の今季開幕戦が行われ、トヨタの新星であるオリバー・ソルベルグがモンテカルロ史上最年少優勝を飾った。一方で、同じく20代の若手ドライバー、フォードのジョシュ・マッカーリーンが、25日の最終日に観客やファンの背筋が凍りつく戦慄のクラッシュを喫した。4日間に渡って開催されたラリー・モン