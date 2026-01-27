元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。選挙に関するニセ情報についてコメントした。番組では、木原稔官房長官が22日の会見で、選挙でのSNSなどでの情報収集に関して「インターネット上の情報にはさまざまなものがあることに十分留意し、発信源を確認したり、複数の情報を比較したりすることで、情報の真意をよく確認