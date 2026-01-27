Googleがピクサー出身のアニメーション映像作家であるコニー・ヒー氏らアニメーション業界のベテランと共同で、生成AIツールを用いて「Dear Upstairs Neighbors」(親愛なる二階の隣人へ)というアニメ作品を制作しました。‘Dear Upstairs Neighbors’: Animated film made with Google AIhttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/dear-upstairs-neighbors/「Dear Upstairs Neighbors」は、ぐっ