ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルなどで活躍し、２児の母でもあるモデルの西山茉希が子育てをつづった。西山は２６日、自身のインスタグラムを更新。「基本的に何事にも冷静沈着で、大好きなモノにだけテンションを反応させるようなタイプの長女。最近のお出かけ先も彼女の気持ちをアゲる為にはどうしたものかと悩みどころでもあった中、突然『水族館に行きたい』と。久しぶりに一緒に行った水族館で、本当に夢中にな