◆テニス▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午後１時過ぎ、気温と熱ストレス指数（ＨＳＳ）が急上昇中だ。午前１０時過ぎには、まだ気温２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安に